Starppilsētu autobuss.
Šodien 16:20
Sliktu autoceļa apstākļu dēļ piektdien atcelti vairāki reģionālie autobusa reisi
Sliktu autoceļa apstākļu dēļ piektdien pasažieru pārvadātājs ar autobusiem SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", atcēlis trīs reģionālos autobusu reisus maršrutā Madona-Ērgļi, liecina informācija Autotransporta direkcijas (ATD) mājaslapā.
Kompānija atcēlusi reisu Madona-Kusa-Ērgļi plkst. 14.40, kā arī divus reisus Ērgļi-Kusa-Madona, kas paredzēti plkst. 15.20 un 18.15.
Kā alternatīvi reisi norādīti Madona-Ērgļi-Sausnēja-Liepkalne-Upmalas un Ērgļi-Pļaviņas-Bērzaune-Madona.