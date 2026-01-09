Temats: Valsts policija aicina atsaukties Aizkraukles novadā notikuša ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus.
112
Šodien 15:36
Policija aicina atsaukties Aizkraukles novadā notikuša ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus
2025. gada 25. oktobrī ap pulksten 15.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Aizkraukles novadā, Skrīveru pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas automašīnas "BMW X3" un "Audi A6". Valsts policijas turpina skaidrot negadījuma iemeslus un noskaidrots, ka negadījumam bija aculiecinieki.
Valsts policija aicina atsaukties vīrieti un sievieti, kuri pārvietojās ar apvidus automašīnu pulksten 15.20 Aizkraukles nov., Skrīveru pagastā pa autoceļu P32 "Augšlīgatne-Skrīveri", 68km, virzienā uz Augšlīgatni, un bija aculiecinieki tajā pašā virzienā braucošu automašīnu "BMW X3" un "Audi A6" sadursmei, kravas transportlīdzekļa apdzīšanas manevra laikā.
Aculieciniekus aicinām zvanīt pa tālruņa numuru 112 vai 26572799.