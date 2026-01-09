Tuvākajā diennaktī Latvijā snigs un puteņos
Piektdienas vakarā Latgalē un Sēlijā, sestdien arī citviet Latvijā snigs un puteņos, vietām - stipri, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajās 12 stundās stipra snigšana gaidāma Latgalē un Sēlijā, sestdien spēcīgi snigs vietām valsts centrālajā un rietumu daļā. Gaidāms arī putenis. Debesis būs mākoņainas.
Naktī saglabāsies ziemeļu, ziemeļaustrumu vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē, pretvēja krastā - līdz 22 metriem sekundē. Dienā vēja maksimālais ātrums brāzmās saruks līdz 8-13 metriem sekundē, vējaināks laiks būs Ventspils, Talsu un Tukuma novadā, kur piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -3..-7 grādi Kurzemē un -7..-12 grādi pārējā valstī. Dienā temperatūra pakāpsies tikai vienu divus grādus augstāk.
Rīgā sestdien palaikam snigs, pie jūras arī putinās. Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, naktī pilsētas ziemeļos un Jūrmalā saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -8 grādi naktī un -6 grādi dienā.