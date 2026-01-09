112
Šodien 12:09
Devās uz skolu un pazuda: meklē bezvēsts prombūtnē esošo Vitu Eveloni, par kuru nav ziņu jau vairākas dienas
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Vitu Eveloni, informēja Valsts policijā.
Meitene pirmdien, 6. janvārī, ap plkst. 12.00 izgāja no Ģimenes atbalsta centra "Saule" Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķos ar mērķi doties uz skolu, taču līdz šim nav atgriezusies.
Policija norāda, ka meitenei ir nosliece uz klaiņošanu. Pēc likumsargu rīcībā esošās informācijas, iespējams, jauniete atrodas Cēsu novadā.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Vitas Evelones iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 25484690 vai 112.