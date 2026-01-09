Par bezpalīdzīgā stāvoklī esošas pusaudzes izvarošanu vīrietim piespriež 13 gadus cietumā

Par pusaudzes izvarošanu vīrietim piespriež 13 gadus cietumā.
Šodien 11:25
Zemgales rajona tiesa kādam vīrieti par pusaudzes izvarošanu piespriedusi brīvības atņemšanu uz 13 gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem.
Kā liecina apsūdzība, 2020. gadā kopīgas alkohola lietošanas laikā Bauskas novadā apsūdzētais nolēma apmierināt savu dzimumtieksmi, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli.
Vīrietis veica dzimumaktu ar 16 gadu vecumu nesasniegušo meiteni, kura sava vecuma un veselības dēļ nebija spējīga izprast ar viņu veikto darbību nozīmi un izrādīt pienācīgu pretošanos.
Apsūdzētā nodarījums apdraudēja cietušās dzimumneaizskaramību, normālu fizisku, garīgu un seksuālu attīstību, pausts apsūdzībā.