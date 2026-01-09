Satiksme kavēta virzienā uz centru.
Runā Rīga
Šodien 08:11
Rīgā izveidojies milzīgs sastrēgums Teikas apkaimē, kavējot satiksmi uz centru
Piektdienas rītā Rīgā izveidojies liels sastrēgums Teikas apkaimē, kavējot satiksmi pa Brīvības gatvi, Gustava Zemgala gatvi un citām ielām tuvējā apkārtnē, liecina informācija no dažādiem resursiem.
Milzu sastrēgumā nākas kavēties braucējiem, kas dodas uz Rīgas centru pa Brīvības gatvi posmā no Zemitāna laukuma līdz Gaisa tiltam.
Pašvaldības uzņēmums SIA "Rīgas satiksme" ziņo, ka tehnisku iemeslu dēļ Brīvības gatvē pie Gustava Zemgala gatves apstājusies 16., 21. maršruta autobusu un 4., 12., 13., 14., 17., 31., 34. maršruta trolejbusu kustība centra virzienā.
Informācija lietotnē "Waze" liecina, ka uz Brīvības gatves starp Struktoru ielu un Bajāru ielu noticis ceļu satiksmes negadījums.