Lietuva plāno ieviest nodokli par sastrēgumiem. Vai arī Latvija plāno sekot piemēram?
Kā ziņo Lietuvas mediji, valstī ir ierosināts ieviest nodokli par sastrēgumiem, kas rodas, iebraucot un izbraucot no lielajām Lietuvas pilsētām.
Saskaņā ar dokumentu, tas tikts darīts, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvu – nodokļi par infrastruktūras izmantošanu. Paredzēts, ka nodoklis samazinās transporta plūsmas sastrēgumu laikā visvairāk noslogotajās vietās, un savāktie līdzekļi palīdzēs atrisināt jautājumu par papildu savienojumu izbūvi.
Nodokļa summa tiks aprēķināta atkarībā no attāluma, kuru automašīna ir nobraukusi, izmantojot konkrētu infrastruktūru, un transportlīdzekļa veida. Pēc nodokļa samaksas konkrētam transportlīdzeklim būs tiesības izmantot šo infrastruktūru. Summa iekļaus infrastruktūras nodokli un sastrēgumu nodokli jeb ārējās izmaksas nodokli.
Saskaņā ar direktīvu, sastrēgumu nodoklis vieglajiem auto pilsētā uz galvenajiem ceļiem būs 0,26 € par kilometru, bet uz citām ceļiem – 0,61 € par kilometru. Ārpus pilsētas (uz galvenajiem ceļiem) tas būs 0,24 € par kilometru, bet citos ceļos – 0,42 € par kilometru. Lietuvas valdība jau ir nosūtījusi likumprojekta projektu transporta ministrijai.
Latvijas varas iestādes gan vēl nav izteikušās par līdzīgiem plāniem ieviest jaunus auto nodokļus. Tomēr tās regulāri paaugstina jau esošos nodokļus.
Latvijā viens no svarīgākajiem nodokļiem, kas jāsedz autovadītājiem, ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Šis nodoklis tiek maksāts katru gadu un tiek noteikts atkarībā no automašīnas tehniskajiem parametriem – kopējās masas, dzinēja darba tilpuma un jaudas.
Sākot ar 2025. gada 1. janvāri, visi šī nodokļa tarifi tika paaugstināti par 10%. Šī paaugstināšana skāra visus transportlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem – gan benzīna, gan dīzeļa automašīnas.
Papildus tam Latvijā ir arī transportlīdzekļa reģistrācijas nodoklis. Tas tiek samaksāts tikai vienu reizi – reģistrējot automašīnu Latvijā, piemēram, iegādājoties automobili no ārzemēm. 2025. gadā šī nodokļa aprēķina kārtība nemainās. Tā apmērs joprojām ir atkarīgs no CO₂ izmešu daudzuma, ko transportlīdzeklis ražo, un tam var tikt piemērotas dažādas atlaides vai piemaksas, atkarībā no emisiju klases.