Dažviet ceļi apledo.
Sabiedrība
Šodien 07:18
Šobrīd apledojusi tikai Tallinas šoseja, taču pēcpusdienā situācija uz ceļiem strauji pasliktināsies
Piektdienas rītā braukšanas apstākļi pa valsts nozīmes autoceļiem ir apmierinoši visā Latvijā, izņemot Tallinas šosejas posmu no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" apkopotā informācija.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Kuldīgas, Jelgavas, Aizkraukles, Jēkabpils, Rēzeknes un Smiltenes apkārtni.
Kopumā situācija uz lielajiem ceļiem piektdienas rītā ir labāka nekā iepriekšējās šīs nedēļas dienās, tomēr jāņem vērā, ka situācija var būtiski mainīties dienas otrajā pusē, kad sinoptiķi prognozē stipru putināšanu, kuras dēļ uz ceļiem var veidoties kupenas.
Sniegoto un slideno ceļu posmu tīrīšanā un kaisīšanā piektdienas rītā iesaistītas desmit ziemas tehnikas vienības. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem, kurus lieto lielākais satiksmes dalībnieku skaits, informē LVC.