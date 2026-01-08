Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkā atzīmē "Latvijas Radio 3 - Klasika" 30. šūpuļsvētkus
"Latvijas Radio 3 - Klasika" (LR3) ceturtdien ar koncertu atzīmēja savas pastāvēšanas 30. gadadienu. Jubilejas koncerts notika uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves.
Koncerta pirmajā daļā ar latviešu un citzemju klasiku uz skatuves bija Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā. Muzicēja arī Latvijas Radio koris, pianists Reinis Zariņš un saksofonists Aigars Raumanis. Solo dziedāja Elīna Garanča, soprāns Annija Kristiāna Ādamsone un bass Edgars Ošleja.
Otrajā daļā Latvijas Radio bigbends Kārļa Vanaga vadībā un apvienojumā ar Sinfonietta Rīga stīgām no jauna atklāja pasaules un latviešu neakadēmiskās mūzikas spilgtākās lappuses. Koncertā muzicēja vijolnieks Daniils Bulajevs, folkmūzikas grupa "Bille" un šī gada jubilārs Maestro Raimonds Pauls.
Koncertā klausītājiem bija iespēja dzirdēt Jāņa Mediņa, Raimonda Paula, Riharda Štrausa, Volfganga Amadeja Mocarta, Lindas Leimanes, Pētera Vaska, Fransua Borna, Hektora Berlioza, Alfrēda Kalniņa, Džakomo Pučīni, Frederika Lova, Čārlija Čaplina, Gunāra Rozenberga, Ulda Stabulnieka un tautas mūziku.
Vakaru vadīja LR3 personības Gunda Vaivode un Orests Silabriedis, Signe Lagzdiņa un Edgars Raginskis. Koncerta režisors ir Aiks Karapetjans, skatuvi iekārtoja scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, videomākslinieks Artis Dzērve un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.