Nīcas pasta nodaļai uz laiku mainīts darba laiks...

Nīcas pagasta pasta nodaļa no 8. līdz 21. janvārim strādās saīsinātā režīmā, piedāvājot apkalpošanu darba dienās no 8:30 līdz 11:30 un brīvdienās būšot slēgta.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība nākusi klajā ar svarīgu  informācija Nīcas pagasta un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem.

Nīcas pasta nodaļai no rītdienas, 8. janvāra līdz 21. janvārim mainīts darba laiks.

Šajā laikā pasta nodaļa būs atvērta:

  • No pirmdienas līdz piektdienai 8:30 – 11:30,
  • Sestdien, svētdien – slēgts.

Nīcas pasta nodaļa atrodas Nīcas pagasta Nīcā, Bārtas ielā 6.

