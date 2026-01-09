Novadu ziņas
Šodien 09:11
Nīcas pasta nodaļai uz laiku mainīts darba laiks
Nīcas pagasta pasta nodaļa no 8. līdz 21. janvārim strādās saīsinātā režīmā, piedāvājot apkalpošanu darba dienās no 8:30 līdz 11:30 un brīvdienās būšot slēgta.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība nākusi klajā ar svarīgu informācija Nīcas pagasta un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem.
Nīcas pasta nodaļai no rītdienas, 8. janvāra līdz 21. janvārim mainīts darba laiks.
Šajā laikā pasta nodaļa būs atvērta:
- No pirmdienas līdz piektdienai 8:30 – 11:30,
- Sestdien, svētdien – slēgts.
Nīcas pasta nodaļa atrodas Nīcas pagasta Nīcā, Bārtas ielā 6.