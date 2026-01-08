Aizputes muzejā atgriežas arheoloģiskās senlietas
Aizputes novadpētniecības muzejs pabeidzis VKKF finansētu projektu, restaurējot 50 arheoloģiskas senlietas un gatavojot tās jaunajai ekspozīcijai “Atvērtais muzeja krājums”. Tas noslēdz divu gadu darbu pie Dienvidkurzemes novada atradumu legalizācijas, uzskaites un sagatavošanas publiskai pieejamībai.
Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde 2024. gadā Aizputes novadpētniecības muzejam deleģēja novada arheoloģisko senlietu centralizētas izpētes un glabāšanas funkciju, tāpēc muzeja krājumā ar trīs depozītiem nonāca 308 Dienvidkurzemes novada teritorijā atrastās 2. – 18. gs. arheoloģiskās senlietas: muzejam nodotais privātais depozīts un senlietas no Paplakas un Virgas apkārtnes.
Arheoloģisko senlietu restaurācijas process ir veiksmīgs noslēgums muzeja soli pa solim paveiktajam darbam divu gadu laikā, kas ietvēra arheoloģisko senlietu legalizāciju, veicot to reģistrēšanas procedūru Nacionālā Kultūras mantojuma pārvadē (NKMP), datēšanu, izvērtēšanu, uzņemšanu muzeja krājuma arheoloģijas kolekcijas uzskaitē un VKKF finansējuma piesaisti restaurācijas darba veikšanai.
Aizputes novadpētniecības muzejs ar pateicību novērtē labo sadarbību ar arheoloģijas jomas speciālistiem: NKMP speciālistu – arheologu Mārci Kalniņu, kurš veica senlietu datēšanu un izvērtēšanu, kā arī restauratori – meistari Anitu Burkovsku, kura palīdzēja atlasīt šīs 50 vienības, kuru restaurācija bija veicama neatliekami, lai tās varētu droši eksponēt un maksimāli saglabātu to oriģinālsubstanci, autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību.
Iepriekš piesakot un uzrakstot iesniegumu muzeja vadītājai, restaurētās senlietas var apskatīt arī klātienē. Plašāk, zvanot 29623284.