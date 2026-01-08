Liepājas nakts patversmē aukstajā laikā sarucis klientu skaits, jo vairs neielaiž personas alkohola reibumā
Liepājas nakts patversmē ziemā sarucis klientu skaits pēc lēmuma neielaist personas alkohola reibumā, lai gan brīvu vietu ir pietiekami. Patversme uzsver stabilu situāciju, palīdzību krīzē nonākušajiem un aktīvu klientu iesaisti ceļā uz darbu un pastāvīgu mājokli.
Liedzot ierasties alkohola reibumā, Liepājas nakts patversmē aukstajā laikā sarucis klientu skaits, aģentūru LETA informēja Liepājas Sociālais dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.
Patlaban nakts patversmes pakalpojumu saņem 41 klients, lai gan patversme var uzņemt 65 klientus, ārkārtas apstākļos – arī vairāk. Nakts patversme aukstajā laikā var nodrošināt papildu cilvēku uzņemšanu, jo ir brīvas vietas. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, aukstajā laikā klientu skaits ir mazāks, jo patversmē vairs neielaiž personas alkohola reibumā, kuri vajadzības gadījumā var vērsties pašvaldības finansētajā fonda “Agape” atskurbtuvē.
Klientu skaits patversmē ir ļoti mainīgs, jo vienu dienu klients ir, nākamajā nav. Aukstajā laikā cilvēkiem ir iespēja uzturēties telpās arī dienas laikā, uzsver Jākobsone.
Kā informē patversmes vadītāja Ilona Šlisere, situācija ir stabila, pārsvarā uzturas patstāvīgie klienti, pirms svētkiem ieradušies arī jauni klienti. Šlisere norāda, ka ir dienas, kad izjūt klientu mainību, kāds dodas uz ārstniecības iestādi, kāds pēc pakalpojuma vēršas pirmreizēji, jo nonācis krīzes situācijā un lūdz speciālistu atbalstu un palīdzību.
“Palīdzību nevienam neatsakām, bet īpašs gandarījums par gadījumiem, kad klienti aktīvi līdzdarbojas, ieklausās un risina savu sociālo situāciju, aktīvi meklējot darbu. Kad darbs atrasts, cilvēks tālāk var meklēt arī jaunu dzīvesvietu sociālajās dzīvojamās mājās,” skaidro patversmes vadītāja.
Vairumam nakts patversmes klientu ir veselības problēmas, ko viņi sadarbībā ar medicīnas māsu un sociālajiem darbiniekiem risina, apmeklējot ārstus speciālistus.
Tāpat novērojams, ka nakts patversmes klientu sarakstā atgriežas cilvēki, kuri vairākus gadus nav uzturējušies Latvijā un atgriezušies Liepājā. Tad kopīgi tiek meklēti risinājumi, pastāstot par palīdzības iespējām.
Nakts patversmes pakalpojumu līdz piecām dienām Liepājas nakts patversme nodrošina arī citas pašvaldības iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, atklāj Šlisere.
Nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt pilngadīgai personai bez noteiktas dzīvesvietas, vai krīzes situācijā nonākušai personai, kura nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.
Pakalpojums uz laiku līdz 60 dienām tiek nodrošināts personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā. Pildot līdzdarbības pienākumus, pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt.
Nakts patversmē nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgai personai bez dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai, kura nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.
Lai varētu izmantot nakts patversmes iespēju, jāvēršas Flotes ielā 7, sētas pusē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – vēlams darba dienās laikā no plkst. 10 līdz 12 vai no plkst. 14 līdz 16. Visu diennakti iespējams zvanīt nakts patversmes dežurantam, tālrunis: 63 488 108.
Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā, uzsver nakts patversmes vadītāja.