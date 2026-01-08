Sākta pārbaude par Helmaņa darbnespējas lapas pamatotību
Veselības inspekcija (VI) ir sākusi pārbaudi par Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa darbnespējas lapas pamatotību, apstiprināja VI.
VI ir pieprasījusi ārstniecības iestādēm un personām iesniegt inspekcijai nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju. Šobrīd pārbaude vēl turpinoties, skaidro iestādē. VI neprecizēja, kad saņemts pārbaudes sākšanai nepieciešamais iesniegums.
Iepriekš VI tika skaidrojusi, ka šādas pārbaudes veikšanai ir nepieciešams kādas personas iesniegums, bet tāds iepriekš nebija saņemts. Pēc savas iniciatīvas VI darbnespējas lapas pamatotības pārbaudes neveicot.
VI skaidroja, ka, iesniedzot sūdzību par darbnespējas lapas izsniegšanu, personai jānorāda apstākļi, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotību.
Personu sūdzības par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību izskata ārstniecības iestādes vadītājs un VI.
Helmanis noteiktajā termiņā nav aizpildījis pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, par ko viņu informējusi gan ministrija, gan Valsts drošības dienests. Helmanis "Facebook" 2025. gada augusta beigās bija solījis aizpildīt anketu, tiklīdz būs atguvis veselību no komandējumā Ukrainā gūtās traumas. Vienlaikus viņš pauda viedokli, ka pie varas esošie pielaidi valsts noslēpumam izmantojot, "lai sasniegtu savus politiskos mērķus un apkarotu konkurentus". Ogres novada pašvaldībā oktobra sākumā skaidroja, ka mēram joprojām ir darba nespējas lapa.
Helmanim darba nespējas lapa noformēta 25. augustā.