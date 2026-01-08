Rīgā uzlabos sabiedriskā transporta kustības principus; ceļā pavadītais laiks varētu sarukt
No 17. janvāra Rīgā tiks paplašināts pieturu skaits, kur pasažieru iekāpšana un izkāpšana notiek pēc pieprasījuma. Jaunā kārtība tiks ieviesta vēl 193 pieturās – 40 autobusu un 14 trolejbusu maršrutos, informē "Rīgas satiksme".
Līdz ar izmaiņām atsevišķos maršrutos tiks koriģēti arī kustības saraksti, kas var samazināt braukšanas laiku starp pieturām.
Paplašinātais tīkls iekļauj šādas izmaiņas:
-
Trolejbusi: 9., 11., 12., 13., 14., 18., 22. un 25. maršruts;
-
Autobusi: 8. maršruts, kur līdz šim pieturas pēc pieprasījuma nebija.
Pieturā pēc pieprasījuma transportlīdzeklis apstājas tikai tad, ja tas nepieciešams pasažierim. Gaidot transportu, jāatrodas labi redzamā vietā – speciāli roku pacelt nav nepieciešams. Tumšajā diennakts laikā ieteicams būt pamanāmiem, piemēram, izmantojot atstarotāju vai lukturīti. Salonā pietiek nospiest durvju atvēršanas pogu, un vadītājs apstāsies nepieciešamajā pieturā.
Informācija par pieturām pēc pieprasījuma būs pieejama:
-
transporta kustības sarakstos,
-
sabiedriskā transporta ekrānos pie maršruta informācijas,
-
Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē,
-
un tiek atskaņota audio paziņojumos transporta salonā.