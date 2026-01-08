VIDEO: naktī uz ceturtdienu Pērnavas ielā izcēlās ugunsgrēks - no nama tika evakuēti seši cilvēki
Naktī uz ceturtdienu, 8. janvāri, Pērnavas ielā izcēlās ugunsgrēks, kura dēļ no ēkas tika evakuēti seši cilvēki.
Kā Jauns.lv ziņo kāds aculiecinieks, pie ēkas bija redzamas trīs ugunsdzēsēju mašīnas, ātrās palīdzības un policijas auto. "Bariņš cilvēku uz ielas bija evakuējušies, bet dūmus ēkā nemana," ziņoja aculiecinieks.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Jauns.lv apstiprina, ka naktī uz ceturtdienu, plkst.. 1.07 saņēma izsaukumu uz Pērnavas ielu Rīgā, kur četrstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega siena 0,1 m² platībā. "No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji evakuēja divus cilvēkus, vēl sešus no blakus esošajiem dzīvokļiem. Īsi pēc diviem naktī darbs notikuma vietā noslēdzās," vēsta glābēji.
Tikmēr Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ziņo, ka "saņēma izsaukumu plkst.1.10, bet glābēji, ierodoties izsaukuma vietā konstatēja, ka nevienam palīdzība nebija nepieciešama."