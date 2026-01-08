Jānim Erenštreitam tiks pasniegta kormūzikas balva par mūža ieguldījumu
24. janvārī Ventspils koncertzālē "Latvija" trešo reizi tiks pasniegta Kormūzikas balvas.Kā ziņo pasākuma organizatori, balva par mūža ieguldījumu tiks piešķirta Dziesmu un deju svētku virsdiriģentam Jānim Erenštreitam.
Šogad Kormūzikas balvai pieteikti 107 pretendenti 9 nominācijās – gada koris, gada kora vadītājs/-a, gada kormūzikas koncerts Rīgā un ārpus Rīgas, balva par mūža ieguldījumu kormūzikā, gada jaunrade kormūzikā, gada kormūzikas ieraksts, pārsteigums kormūzikā, gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta Latvijā.
"Esam pateicīgi žūrijas komisijas locekļiem, kuri ir piekrituši vērtēt deviņām nominācijām pieteiktos pretendentus. Žūrijas darbs ir ļoti intensīvs, jāvērtē daudzi un ļoti dažādi pieteikumi, tāpēc ir svarīgi, lai būtu gan žūrijas locekļu pēctecība, gan tās sastāvā ienāktu jaunas personības," akcentē Dziesmu svētku biedrības valdes priekšsēdētājs Ints Teterovskis.
Kormūzikas balvas pretendentus vērtē profesionāļu žūrija: žūrijas priekšsēdētājs komponists un diriģents Ēriks Ešenvalds, diriģents Mārtiņš Ozoliņš, muzikologs Orests Silabriedis, koncertzāles "Cēsis" programmu direktore Inese Zagorska un diriģents Mārtiņš Klišāns.
Jānis Erenštreits bijis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, kordiriģentu klases vadītājs (1969-1994), kopš 1994.gada – Rīgas Doma kora skolas direktors, tās zēnu kora pirmais diriģents (Lielā mūzikas balva '2000). Viens no Latvijas zēnu koru kustības pamatlicējiem, ievērojams bērnu muzikālās audzināšanas speciālists. Viņa vadītie zēnu kori plaši pazīstami starptautiskajā mērogā. XX-XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents, Latvijas zēnu koru salidojumu, Skolu jaunatnes dziesmu svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1997).
Kormūzikas balva ir vienīgais apbalvojums Latvijā, kura mērķis ir godināt izcilākos sasniegumus kormūzikas nozarē, jaunradē, kā arī pedagoģiskajā darbā 2025. gadā. Kormūzikas balvas pasniegšanu varēs vērot klātienē, 2026. gada 24. janvārī plkst.17.00 Ventspils koncertzālē LATVIJA. Biļetes - bilesuparadize.lv