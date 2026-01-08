Vācijā jau mēnesi bezvēsts pazudusi Latvijas pilsone Andželika Ulanova
foto: Valsts policija
Tuvinieki pēdējo reizi ar Andželiku sazinājās 5. decembrī.
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2000. gadā dzimušo Andželiku Ulanovu.

Likumsargi norāda, ka sieviete dzīvoja Vācijā un viņas atrašanāš vieta tuviniekiem nav zināma kopš 2025. gada 5. decembra. Andželika ir slaida, 163 cm gara, viņai ir tumši brūnas krāsas īsi mati.

foto: Valsts policija
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš ziņa viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot 64603535, 112 vai sniedzot informāciju e-pastā valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv

