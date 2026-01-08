Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums trešdien tika saņemts uz Lazdonas pagastu, kur tika ziņots par kādu ezera ledū ielūzušu cilvēku.
Šodien 11:08
Kāds varonīgs garāmgājējs Madonas novadā izglābis ledū ielūzušu cilvēku
Trešdien, 7. janvārī, Madonas novadā kāds varonīgs garāmgājējs no ielūzuša ledus paglāba slīkstošu cilvēku.
Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums trešdien tika saņemts uz Lazdonas pagastu, kur tika ziņots par kādu ezera ledū ielūzušu cilvēku. Glābēji steidzās uz notikuma vietu, kur nelaimē nonākušo cilvēku jau bija pamanījis, un izvilcis krastā kāds garāmgājējs. Ugunsdzēsēji nodeva izglābto Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.