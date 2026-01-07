Pēc traģiskā sprādziena Rīgā prezidents pārrunā gāzes drošību
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdienas tikšanās laikā ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni pārrunāja gadumijā notikušo gāzes sprādzienu Rīgā, Bauskas ielā, informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Tāpat puses apspriedās par vienīgā dabasgāzes sadales sistēmas operatora Latvijā AS "Gaso" darbību saistībā ar pastiprinātu dabasgāzes profilaktisko pārbaužu regulējumu.
Sarunā Melnis informēja par Klimata un enerģētikas ministrijas kompetencē esošo likumprojektu virzību Ministru kabinetā un Saeimā.
Valsts prezidents ar ministru pārrunāja arī vēja parku attīstības jautājumus, potenciālās kodolenerģijas attīstības iespējas Latvijā un līdzšinējo darbu pie Enerģētikas stratēģijas pilnveides, kā arī elektroenerģijas cenu tendences.
Ņemot vērā, ka drīzumā apritēs gads kopš notika Baltijas valstu atslēgšanās no BRELL elektrotīkla, tika pārrunāta aktuālā informācija par elektroenerģijas sistēmas darbību un galvenajiem secinājumiem turpmākai valsts energodrošības stiprināšanai.
Kā ziņots, 2. janvārī piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā Bauskas ielā bojāta gāzesvada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā daļēji sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gājuši divi cilvēki un divi ievainoti.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.