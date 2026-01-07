Ūdens līmeņa izmaiņu dēļ Daugavā sasaukta Jēkabpils novada civilās aizsardzības komisija
Lai pārbaudītu atbildīgo dienestu gatavību ūdens līmeņa izmaiņām Daugavā, otrdien sasaukta Jēkabpils novada civilās aizsardzības komisija.
Vērojot straujās ūdens līmeņa izmaiņas Daugavā aizvadītās nedēļās nogalē, preventīvi tika sasaukta Jēkabpils novada civilās aizsardzības komisijas sēde. Vienlaikus pašvaldība uzsver, ka līdz sēdes norisei situācija Daugavā jau stabilizējās - vižņu kustība apstājās un Daugavu no Pļaviņām līdz Jēkabpilij pamazām sāka pārklāt pastāvīga ledus kārta.
"Sasaucot sēdi, pārliecinājāmies par visu atbildīgo dienestu gatavību un spēju ātri reaģēt, ja tas tiešām būs nepieciešams," atzina novada domes un komisijas priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP).
Ūdens līmenis Daugavā šobrīd ir zems, taču pašvaldība un atbildīgie dienesti turpinās sekot līdzi ledus kustībai un ūdens līmeņa izmaiņām līdz pat ledus iziešanai.
Jau ziņots, ka izvadītās nedēļas nogalē Daugavā Pļaviņu ūdenskrātuvē turpinājās ledus un vižņu virzība no upes augšteces posmiem, kas veicināja ledus segas kustēšanos, stumšanos un blīvēšanos ūdenskrātuves augštecē un augšpus tās.
Līdz ar to paaugstinājās ūdenslīmenis Zeļķos, kā arī bija gaidāma ūdenslīmeņa paaugstināšanās arī Jēkabpilī.