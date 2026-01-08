Jaunajiem apkaimju iedzīvotāju padomes dalībniekiem būs jābalso gan klātienē, gan attālināti.
Novadu ziņas
Šodien 08:28
Ķekavas novada apkaimju jaunās padomes aizvadīs savas pirmās sēdes
Janvāra otrajā nedēļā Ķekavas novadā notiks Baldones apkaimes, Dzērumu apkaimes un Jaunsila apkaimes iedzīvotāju padomju pirmās sēdes, vēsta Ķekavas novada dome.
Janvāra otrajā nedēļā Ķekavas novadā paredzētas pirmās iedzīvotāju padomju sēdes Baldones, Dzērumu un Jaunsila apkaimēs. Šajās sēdēs no ievēlēto padomju locekļu vidus tiks izraudzīti padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un sekretāri, lai turpmāk nodrošinātu darbu un pārstāvību.
Sēžu norises laiki un formāts:
- Dzērumu apkaimes iedzīvotāju padomes sēde: 9. janvārī plkst. 15.30 (attālināti).
- Baldones apkaimes iedzīvotāju padomes sēde: 9. janvārī plkst. 17.00 (attālināti).
- Jaunsila apkaimes iedzīvotāju padomes sēde: 12. janvārī plkst. 17.30 (klātienē).
Iedzīvotāju padomes veidotas, lai pārstāvētu vietējās kopienas intereses, veicinātu apkaimes attīstību un sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldību, kā arī stiprinātu piederības sajūtu un lepnumu par savu novadu. Šāda struktūra palīdz iedzīvotājiem regulāri paust viedokli, sniegt ierosinājumus par vietējiem projektiem, infrastruktūru un pakalpojumiem, kā arī sekmē lēmumu pieņemšanu, kas balstīta kopienas vajadzībās.