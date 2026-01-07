Veronika Graņuka.
Šodien 13:59
Rīgā bezvēsts pazudusi 1991. gadā dzimusī Veronika
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Veroniku Graņuku, informē likumsargi.
Sieviete šā gada 5. janvārī aptuveni plkst. 00.30 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Aboras ielā, un joprojām nav atgriezusies.
Pazīmes: augums aptuveni 165 cm, slaidas miesas būves, tumšas krāsas matiem ar violetiem galiem.
Bija ģērbusies gaiši bēšā jakā, tumšās džinsa biksēs, rūtainā šallē un tumšas krāsas apavos. Līdzi melna mugursoma.
Ja zini viņas atrašanās vietu, zvani pa tālruņa numuru 112.
