Mūkusalas un Bauskas ielu krustojums ar intensīvu satiksmi, bet bez strādājošiem luksoforiem
Aculiecinieki piefiksējuši vairākas vietas Rīgā, kurās jau ilgāku laiku satiksmi neregulē luksofori. Tumši nu jau nedēļām ir luksofori Bauskas-Mūkusalas ielu krustojumā, ...
Nedēļas nogalē tiks atjaunota luksoforu darbība Mūkusalas un Bauskas ielas krustojumā
Saistībā ar veloinfrastruktūras izbūves laikā veiktajiem darbiem un stipra vēja ietekmi 2025. gada nogalē, tika bojāta luksoforu darbība būvdarbu zonā Mūkusalas un Bauskas ielas krustojumā. Luksoforu darbību plānots pilnībā atjaunot līdz šīs nedēļas beigām. Pašlaik jau notiek nepieciešamie remontdarbi, informē Ieva Grīsle, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
2026. gada 6. janvārī tika veikta luksofora un vadības kontroliera sistēmas apsekošana, kā arī bojājumu diagnostika. Apsekošanas laikā izvērtēti tehniskie apstākļi, noteikts nepieciešamo darbu apjoms un izpildes secība, ņemot vērā konstatēto bojājumu raksturu un laikapstākļus, kas ietekmē darbu norisi.
Jāņem vērā, ka darbu izpildes gaitā var tikt konstatēti arī iepriekš nezināmi bojājumi, tādēļ darbi tiek organizēti un veikti operatīvi, nodrošinot to izpildi iespējami īsākajos termiņos.
Ārtelpas un mobilitātes departaments ir ciešā sadarbībā ar būvuzņēmēju, kuram noteikts pienākums novērst konstatētos bojājumus.
Pašvaldība pateicas pilsētas iedzīvotājiem par pacietību un sapratni darbu veikšanas laikā.