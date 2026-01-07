Visiem ziemas sporta entuziastiem ir iespēja baudīt sagatavotu slēpošanas trasi ar savu inventāru bez maksas.
Rīdzinieki aicināti baudīt ziemas priekus slēpošanas trasē Uzvaras parkā
Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti baudīt ziemas priekus slēpošanas trasē Uzvaras parkā, Uzvaras bulvārī 15.
Visiem ziemas sporta entuziastiem ir iespēja baudīt sagatavotu slēpošanas trasi ar savu inventāru bez maksas. Uzvaras parkā pieejama arī inventāra noma, kas darbosies katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00.
Pieaugušajiem inventāra nomas izmaksas ir 5 eiro stundā, pensionāriem un bērniem 4 eiro stundā par distanču slēpošanas komplektu (slēpes, nūjas, zābaki).
Ja laikapstākļi būs piemēroti, nedēļas nogalē sāks veidot arī Dreiliņkalna slēpošanas trasi Purvciemā, Lielvārdes ielā 141.