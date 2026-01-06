Noslēdzies Ropažu pagasta zolītes čempionāts: zināmi gada labākie
Ropažu pagasta 2025. gada zolītes čempionāta 12. posmā kafejnīcā “Vēja ligzda” ar dramatisku finišu uzvaru izcīnīja Ārija Rode, vienlaikus nodrošinot 2. vietu gada kopvērtējumā un dāmu konkurences titulu. Gada kopvērtējuma uzvarētājs ir Uldis Ķibilds, bet nākamā turnīra starts paredzēts 25. janvārī.
Kā informē Ropažu novada pašvaldībā, 28. decembrī kafejnīcā "Vēja ligzda" norisinājās Ropažu pagasta 2025. gada čempionāta 12. posms zolītē, kurā satikās spēlētāji. Dalībnieku maz – tikai 11. Pēdējā izšķirošajā brīdī ropažniece Ārija Rode izcīnīja uzvaru, nopelnot uzreiz trīs titulus: labākā 12. posmā, 2. vieta sezonas kopvērtējumā un balva labākajai dāmu konkurencē.
12. posma rezultāti: 1. vieta – Ārija Rode (Ropaži), 35 punkti; 2. vieta – Guntars Tiltiņš (Mārupe), 32 punkti; 3. vieta – Uldis Rende (Berģi), 28 punkti.
Gada kopvērtējuma rezultāti: 1. vieta – Uldis Ķibilds (Birzgale), 315 punkti; 2. vieta – Ārija Rode (Ropaži), 296 punkti; 3. vieta – Guntars Tiltiņš (Mārupe), 292 punkti.
Dāmu konkurencē 1. vieta Ārijai Rodei no Ropažiem (296 punkti).
2025. gada turnīra labākais zolists – Ivars Neimanis no Mālpils ar 59 uzvarām.
Labākajam Ropažu pagastā vīriešu konkurencē Modrim Liepiņlauskam 5. vieta ar izcīnītiem 259 punktiem.
2026. gada turnīra sākums paredzēts 25. janvārī.