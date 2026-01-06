Ukrainas armijai nodots Latvijā ražots jūras drons
Ukrainas armijai nodots jau otrais Latvijā ražotais jūras drons "FOG".
Sabiedrība
Šodien 13:35
FOTO: Ukrainai nodots jau otrais Latvijā ražotais jūras drons
Pateicoties Latvijas sabiedrības un uzņēmumu ziedojumiem, labdarības organizācija "Ziedot.lv" sadarbībā ar uzņēmumu "NEWT21" otrdien uz Ukrainu nosūtījusi jau otro bezpilota ūdens dronu "FOG".
Jaunais bezpilota drons ir izgatavots, izmantojot jaunākās Eiropā ražotās komponentes, un pirms nodošanas ir veikti nepieciešamie testi. Paredzēts, ka Ukrainas aizstāvjiem šī iekārta kalpos novērošanas un izlūkošanas uzdevumu veikšanai no ūdens.
Otrdien Rīgas brīvostā notika drona nodošana. Svinīgajā pasākumā piedalījās "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta, uzņēmuma "NEWT21" vadītājs Jānis Garisons, kā arī Ukrainas vēstniecības Latvijā padomnieks Jurijs Zaharčuks, kurš pateicās Latvijas iedzīvotājiem par nepārtraukto atbalstu.