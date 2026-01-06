Pēdējos astoņos gados Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 612 cilvēki
foto: Paula Čurkste/LETA
Pēdējos astoņos gados Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 612 cilvēki.
Sabiedrība

Pēdējos astoņos gados Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 612 cilvēki

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pēdējos astoņos gados Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 612 cilvēki, liecina apkopotā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) informācija.

Pēdējos astoņos gados Latvijā ugunsgrēkos dzīvību ...

Šogad janvāra pirmajās dienās ugunsgrēkos nav bojāgājušo. Pērn dzīvību zaudējuši 64 cilvēki, un tikpat arī 2024. gadā.

2023. gadā miruši 68, 2022. gadā - 74, 2021. gadā - 102, 2020. gadā - 83, 2019. gadā - 76, bet 2018. gadā - 81 cilvēks.

No ūdenstilpnēm šogad izvilkti divi mirušie. Pērn atrasti 108, 2024. gadā - 102, 2023. gadā - 116, 2022. gadā - 94, 2021. gadā - 100, 2020. gadā - 122, 2019. gadā - 96, bet 2018. gadā no ūdenstilpnēm izvilkti 118 cilvēki. Kopumā ūdenstilpnēs šajos gados atrasti 858 miruši cilvēki.

Tēmas

VUGDValsts ugundzēsības un glābšanas dienests112

Citi šobrīd lasa