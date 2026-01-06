Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Iekšējās drošības jomā lielākie draudi ir iespējami sabotāžas akti, norāda iekšlietu ministrs
Iekšējās drošības jomā pašlaik lielākie draudi ir iespējami sabotāžas akti, šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmai" vērtēja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Politiķis sprieda, ka šis gads Latvijā lielā mērā aizies vēlēšanu un priekšvēlēšanu aktivitāšu zīmē, kas radīs zināmu spriedzi, kad visiem iesaistītajiem svarīgi saglabāt veselo saprātu.
Runājot par žogu uz Latvijas austrumu robežas, ministrs atgādināja, ka tas pamatā ir pabeigts, bet vēl jāpabeidz patruļtaku izveide un jāturpina inženiertehnisko risinājumu ieviešana.
Kozlovskis atzina, ka žogu nereti bojā, piemēram, pērn bija vairāk nekā 200 šādu gadījumu. Tas bieži notiek ar Baltkrievijas iestāžu atbalstu.
Ministrs piebilda, ka ziemā ir nedaudz atslābis Baltkrievijas radītais nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas austrumu robežas, bet par tālejošām pārmaiņām vēl esot pāragri spriest.