Daugavpilī glābēji no upes izcēluši bojāgājušu cilvēku
foto: Ieva Leiniša/LETA
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Daugavpilī pirmdien glābēji no upes izcēluši bojāgājušu cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Mirušais nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.

Jau ziņots, ka svētdien Alūksnes ezerā, diviem cilvēkiem ielūstot ledū, viens izglābts, bet otrs gājis bojā.

