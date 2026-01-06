Daugavpilī glābēji no upes izcēluši bojāgājušu cilvēku.
Šodien 09:31
Daugavpilī pirmdien glābēji no upes izcēluši bojāgājušu cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Mirušais nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.
Jau ziņots, ka svētdien Alūksnes ezerā, diviem cilvēkiem ielūstot ledū, viens izglābts, bet otrs gājis bojā.