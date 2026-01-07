Latvijā palielināti minimālo ienākumu apmēri. Labklājības ministrija skaidro, ko tas nozīmē iedzīvotājiem
Līdz ar Jaunā gada iestāšanos palielināts atbalsts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālo vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, sociālās palīdzības saņēmējiem pašvaldībās, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību.
Kā skaidro Labklājības ministrija, atbalsta palielinājums izriet no minimālo ienākumu reformas, kas nosaka ikgadēju minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu atbilstoši visu valsts iedzīvotāju ienākumu izmaiņām. Šo sliekšņu pārskatīšanas rezultātā palielinās valsts un pašvaldību sniegtais atbalsts sociālās drošības jomā.
Ar 2026. gada 1. janvāri tiek noteikts lielāks garantētā minimālā ienākuma, kā arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. Tiek palielināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu. Noteikta lielāka minimālā invaliditātes pensija un palielināta minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze.
Palielināts atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri zaudējuši apgādnieku, kā arī vienreizējie un ikmēneša pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes.
Minimālo ienākumu reforma ir iekļauta Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plānā un ir daļa no Eiropas Savienības un Latvijas kā tās dalībvalsts kopīgas virzības uz sociālās aizsardzības stiprināšanu un sociālās iekļaušanas uzlabošanu, lai panāktu arvien pozitīvākas pārmaiņas Latvijas valsts iedzīvotāju materiālā situācijā.