Jauns gads, jaunas iespējas ietaupīt: “Lidl” atkal samazinājis cenas
“Lidl” sagaida Jauno gadu ar nepārspējamām cenām “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu ikdienas produktiem, kas ļauj klientiem ietaupīt, vienlaikus nostiprinot savu cenu līdera pozīciju tirgū.
Pieredze rāda, ka pēc lielajiem svētku izdevumiem gada nogalē, sākoties Jaunajam gadam, ikviens vairāk seko līdzi ikdienas tēriņiem. Tāpēc, turpinot savu apņemšanos piedāvāt labākās cenas, “Lidl” paziņo par regulāro cenu samazinājumu populārākajām privāto preču zīmolu produktu līnijām.
Jau no šodienas iespējams iegādāties iecienīto “Cien” kosmētikas klāstu par īpaši izdevīgām cenām – tas ir lielisks brīdis, lai papildinātu krājumus ar ikdienas skaistumkopšanas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem. Vērts piebilst, ka vairākus “Cien” produktus atzinīgi novērtējuši arī žurnālu “Ieva” un “Klubs” lasītāji, kā rezultātā tiem piešķirts “Gada balvas kosmētikā 2025” apbalvojums.
Fokusējoties uz to, ka ikdienas precēm ir jābūt pieejamām katru dienu par labu cenu, papildus kosmētikas piedāvājumiem “Lidl” samazina cenas arī privātā preču zīmola veļas mazgāšanas pulverim un veļas mīkstinātājam. Tie ir pazīstami ar kvalitāti un pieejamību, un tagad tas būs iegādājami par vēl lieliskāku cenu, lai palīdzētu mājsaimniecībām ekonomiski rūpēties par tīrību Jaunajā gadā.
“Lidl” apņemšanos piedāvāt kvalitatīvus produktus par iespējami zemākām cenām apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati. Saskaņā ar jaunāko, decembrī veikto “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau trīs mēnešus pēc kārtas piedāvā lētāko pārtikas grozu Latvijā, attiecīgi mazumtirgotājs ir atzīts par lētāko veikalu tīklu Latvijā.
Jau ziņots, ka pērnā gada nogalē “Lidl” ievērojami samazināja sviesta cenu, kam sekoja arī apelsīnu sulas, UHT piena, “Gouda” siera un banānu cenu samazinājums.