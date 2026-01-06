Visticamāk, jaunas versijas par gāzes sprādzienu Rīgā vainīgo neparādīsies, lēš ministrs
Pašlaik izskatās, ka par gāzes sprādzienu Rīgā, Bauskas ielā, vainīgā persona ir gājusi bojā, otrdien intervijā LTV "Rīta panorāmai" atgādināja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Ministrs atzīmēja, ka policija sāktajā lietā vēl turpina strādāt, tomēr viņš domā, ka jaunas versijas par kādiem citiem vainīgajiem lietā neparādīsies.
Pašlaik aktuālākais ir atrisināt iedzīvotājiem svarīgāko jautājumu par to, vai māju vispār būs iespējams turpināt ekspluatēt, piebilda politiķis.
Kā ziņots, gāzes sprādzienā Torņakalnā, daudzdzīvokļu namā Bauskas ielā, gāja bojā divi cilvēki - persona, kas kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un gāzes apgādes kompānijas "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cietuši.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā daļēji sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Pēc sprādziena mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta. Pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu un veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Tas nepieciešams, lai noteiktu bojājumu apmēru, kā arī nosacījumus ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai un iespējamos atjaunošanas scenārijus.