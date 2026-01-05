Traģiski Jaunais gads iesācies Daugavpilī - bezvēsts pazudušais pusaudzis atrasts miris
Daugavpilī bezvēsts pazudušais pusaudzis atrasts miris.
Traģiski Jaunais gads iesācies Daugavpilī - bezvēsts pazudušais pusaudzis atrasts miris

Bezvēsts prombūtnē bijušais, 2009. gadā dzimušais Deniss Žodžiks ir atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.

Likumsargi izsaka pateicību ikvienam, kurš dalījās ar informāciju un palīdzēja meklēšanā. Plašāka informācija par nāves apstākļiem šobrīd netiek sniegta.

Jau ziņots, ka jaunietis svētdien, 4. janvārī, izgāja no savas dzīvesvietas Daugavpilī un neatgriezās, pēc kā Valsts policija izsludināja viņa meklēšanu.

