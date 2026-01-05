Pazuda dažas dienas pirms Ziemassvētkiem: meklē bezvēsts prombūtnē esošo Anastasiju Zandersoni
foto: Valsts policija
Policija meklē pazudušo Anastasiju Zandersoni.
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Anastasiju Zandersoni.

Jauniete 2025. gadā 21. decembrī pēc pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Līvciema ielā. Iespējams, atrodas Imantas mikrorajonā.

Pazīmes: augums 150 cm, smalkas miesas būves, gaiši pelēkiem matiem garumā līdz pleciem. Bija ģērbusies melnā džemperī, melnā virsjakā, baltās sporta biksēs, baltos sporta apavos.

Policija aicina aplūkot Anastasijas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 25496866 vai 112!

