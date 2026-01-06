Latvijas iedzīvotājiem atgādina par prasību, kas kopš 2020. gada attiecas uz ikvienu mājokli. Daudzi to joprojām ignorē
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pauž bažas, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji joprojām nav uzstādījuši dūmu detektorus savos mājokļos, lai gan tas ir obligāti jau vairākus gadus. Kā rāda dienesta pieredze, tieši dūmu detektoru trūkuma dēļ nereti novēršami ugunsgrēki pārvēršas postošās nelaimēs.
Apkopojot aizvadītā gada statistiku, VUGD norāda, ka daudzos gadījumos ugunsgrēkus nācies dzēst ēkās, kur aizdegšanos būtu bijis iespējams pamanīt un apturēt agrīnā stadijā, ja vien mājoklī būtu uzstādīts dūmu detektors, kas laikus brīdina par bīstamību.
VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts atgādina, ka prasība par dūmu detektoru uzstādīšanu Latvijā ir spēkā kopš 2020. gada.
“Kopš 2020. gada visos dzīvojamos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās – jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. Ja mājoklī detektora nav, tas ir ugunsdrošības noteikumu pārkāpums, par ko var piemērot sodu no 30 līdz 280 eiro,” skaidro Nakurts.
Vienlaikus viņš uzsver, ka ugunsdzēsējiem nav tiesību iekļūt privātīpašumā, un dienests neveic pārbaudes dzīvokļos – atbildība par drošību lielā mērā gulstas uz pašu iedzīvotāju sirdsapziņas. Reģionos VUGD gan mēdz rīkot profilaktiskas pārrunas ar privātmāju iedzīvotājiem, atgādinot par dūmu detektoru nozīmi.
Aptaujātie “TV3 Ziņas” Rīgas iedzīvotāji uzsver, ka dūmu detektoru uzstādīšana ir svarīga, un daudziem tie jau ir mājās.
“Kopš pārcēlāmies uz jaunu māju, mums ir dūmu detektors. Uzstādījām paši. Domāju, cilvēki par to vairāk aizdomājas tieši Ziemassvētku laikā, kad mājās ir sveces,” stāsta rīdziniece Daiga.
VUGD atkārtoti atgādina – dūmu detektors ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā pasargāt sevi un savus tuviniekus, un dažkārt tieši tas var izšķirt starp savlaicīgu evakuāciju un traģēdiju.