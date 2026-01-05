Limbažu apvienības pārvalde iegādājusies jaunu tehniku
Limbažu apvienības pārvalde papildinājusi pilsētas un pagasta uzturēšanai nepieciešamo tehnikas parku, iegādājoties jaunu, mūsdienīgu un daudzfunkcionālu traktoru ar dažādām iekārtām.
“Līdzšinējais traktors, kas ilgus gadus bijis galvenais palīgs Limbažu pilsētas ikdienas uzturēšanā, savu mūžu ir nokalpojis, tāpēc bija nepieciešams iegādāties jaunu,” skaidro Limbažu apvienības pārvaldes ceļu būvinženieris Edmunds Liepiņš.
Jaunajam traktoram ir iegādāts plašs aprīkojums pilsētas uzturēšanai – sniega lāpsta, ielu slaucīšanas birste, zāles pļāvējs ar savācējtvertni, kā arī divu veidu kaisītāji. Viens no tiem paredzēts vasaras sezonai putekļu mazināšanai uz grants seguma ceļiem, savukārt otrs piemērots smilts–sāls maisījuma vai sāls kaisīšanai ziemas apstākļos.
“Centāmies strādāt tā, lai tehniku saņemtu vēl pirms aktīvās ziemas sezonas. Līdz pirmajam sniegam paspējām to saņemt un sagatavot darbam,” norāda Edmunds Liepiņš.
Tehnika iegādāta no SIA “STOKKER”, kas ir oficiālais Avant tehnikas izplatītājs Latvijā, un kopējās izmaksas par traktoru un aprīkojumu ir ap 124 tūkstošiem eiro. Iegādātais AVANT traktors ir īpaši daudzfunkcionāls – tam iespējams pievienot vairāk nekā 100 dažādas iekārtas, kas ļauj to izmantot dažādos pilsētas uzturēšanas darbos visa gada garumā.
Ar jauno tehniku strādās Limbažu apvienības pārvaldes darbinieki. Šobrīd notiek apmācības, kuras nodrošina piegādātāja pārstāvis. Lai gan ar traktoru būs apmācīti strādāt vairāki darbinieki, ikdienā pamatā ar to strādās Ivars Rozītis.
Jaunā tehnika būtiski uzlabos Limbažu pilsētas ielu, ceļu un zaļo zonu uzturēšanas kvalitāti, nodrošinot sakoptu vidi gan ziemā, gan vasarā. Vajadzības gadījumā tehnika strādās citos Limbažu apvienības pagastos.