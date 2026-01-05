VIDEO: piedzēries un bez tiesībām - Rūjienā šoferi aiztur jau trešo reizi divu nedēļu laikā
Rūjienā kāds vīrietis alkohola reibumā nepakļāvās policijas prasībai apstāties un uzsāka bēgšanu. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka vadītājam nebija autovadītāja tiesību un viņš atradās 1,20 promiļu reibumā. Tā bija jau trešā reize divu nedēļu laikā, kad vīrietis tika apturēts.
2026. gada 1. janvāra vakarā Rūjienā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa darbinieki fiksēja “Honda” automašīnu bez priekšējās numura zīmes. Vadītājs vairākkārt nepakļāvās policijas prasībai apstāties un uzsāka bēgšanu, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.
Veiktajā pārbaudē konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs ir 2003. gadā dzimis vīrietis. Viņš atradās 1,20 promiļu alkohola reibumā, viņam nebija autovadītāja tiesību, nebija piesprādzējies ar drošības jostu, un automašīnai trūka priekšējā numura zīmes. Jāpiebilst, ka šī bija jau trešā reize divu nedēļu laikā, kad vīrietis tika apturēts un saņēmis administratīvos sodus, iepriekš par vadīšanu bez tiesībām.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess, kā arī piemēroti atbilstoši administratīvie sodi.
Valsts policija atgādina: pat neliela neapdomība ceļu satiksmē var radīt nopietnus riskus gan vadītājam, gan citiem satiksmes dalībniekiem.