Vairākās Latvijas pilsētās sākuši darboties "Europe direct" centri
1. janvārī visā Latvijā darbu sāka jaunie "Europe direct" centri – gan tādi, kas šos pienākumus ir pildījuši jau daudzu gadu garumā, gan arī jaunpienācēji. Centru darbības ilgums plānots nākamajam piecu gadu periodam – līdz 2030. gadam.
Turpmāk "Europe direct" centri atradīsies šādās pilsētās: Kuldīgā, Jelgavā, Gulbenē, Daugavpilī, kā arī Cēsīs un Valmierā.
Katram centram ir atšķirīga darbības teritorija, piemēram, Jelgavas centrs darbosies tikai Jelgavas novadā, bet Daugavpils centrs aptvers visu Latgali, tāpat kā Kuldīgas centrs – visu Kurzemi. Šī perioda jaunums ir "Europe direct" centrs Rīgas reģionā. Šo centru pārvaldīs Eiropas Kustība Latvijā, un tam būs no citiem centriem atšķirīgs – mobilais – darbības formāts.
"Europe direct" centru tīkls Latvijā darbojas jau 20 gadus un, tāpat kā iepriekš, arī tagad tas sniegs iedzīvotājiem plašu un aktuālu informāciju par svarīgākajiem notikumiem Eiropā, piedāvās iesaistīties informatīvās un izglītojošās aktivitātēs, kā arī rosinās iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni.
Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājs: “ "Europe direct" centri kalpo kā tilts starp Eiropas Savienību un Latvijas sabiedrību, palīdzot uzzināt, izprast un izmantot ES piedāvātās iespējas. Šie centri ne tikai informē par aktuālo Eiropā, bet arī veicina atgriezenisko saikni un sadarbību, sekmējot kopīgu Eiropas telpas veidošanu. Tieši ar šādu mērķi centri ir izvietoti dažādos Latvijas reģionos, lai labāk izprastu vietējo iedzīvotāju vajadzības, uzklausītu bažas un skaidrotu ES lomu mūsdienu izaicinājumu risināšanā.”
Paredzams, ka centri savā darbā izmantos dažādas sabiedrības informēšanas iespējas, piemēram, sociālos medijus, klātienes, hibrīda un tiešsaistes pasākumus, kā arī sadarbosies ar reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Centru darbības programmās ir plānotas tematiskās darbnīcas, diskusijas un arī citas aktivitātes sadarbībā ar izglītības iestādēm un citiem ES tīkliem.