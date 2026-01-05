No šodienas rīdziniekiem būs pieejams vienkāršots vienotais pašvaldības tālruņa numurs
Rīgā sāks darboties īsais vienotais pašvaldības tālruņa numurs 1201, kas turpmāk nodrošinās operatīvu saziņu gan ikdienas jautājumos, gan krīzes situācijās, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Numurs ir tāds pats kā Rīgas dibināšanas gads.
Īsais numurs nodrošina ātru, atpazīstamu un ērtu saziņu. Līdzīga pieeja jau tiek izmantota daudzās lielajās Eiropas pilsētās - Varšavā ir 19115, Kijivā īso numuru sistēma ir plaši attīstīta (1539, 1545, 1547), bet Viļņā darbojas tālruņa numurs 1664.
Pašvaldībā uzsver, ka īsajiem numuriem ir būtiska priekšrocība - tos viegli atcerēties, īpaši situācijās, kad mobilā interneta darbība ir traucēta un nav iespējams ātri sameklēt garo numuru.
Rīgas pašvaldība jau no pagājušā gada 1. jūlija ir centralizējusi saziņas sistēmu, apvienojot vairākus līdzšinējos informatīvos tālruņus vienotā bezmaksas numurā 80001201. Tagad šim bezmaksas tālrunim ieviests arī īsais analogs - 1201, kas sāks darboties nākamā gada sākumā. Abus numurus pagaidām varēs izmantot paralēli.
Vienotais pašvaldības tālrunis nodrošina informāciju par pašvaldības pakalpojumiem darba dienās no plkst. 8 līdz 18, ziņojumu pieņemšanu par notikumiem pilsētvidē 24/7 režīmā, operatora atzvana iespēju.
Tālruņa darbu nodrošina diennakts operators un vairāki operatori darba laikā, nepieciešamības gadījumā piesaistot papildu resursus. Šāda sistēma ļauj pašvaldībai ātrāk koordinēt informāciju un reaģēt krīzes brīžos.
Rīgas pašvaldības uzņēmumu - "Rīgas satiksmes", "Rīgas ūdens", "Rīgas namu pārvaldnieks" - informatīvie tālruņi pagaidām netiek iekļauti centralizētajā sistēmā.