Brieži pārpeld Gauju (ekrānuzņēmums no video)
Novadu ziņas
Šodien 21:35
Skaists skats! Briežu bars pārpeld Gauju
Ar skaistu Latvijas dabas epizodi savā "Facebook" kontā dalījies LTV laika ziņu redaktors Toms Bricis. Tādi skati netrāpās gluži katru dienu!
4. janvāra pēcpusdienā kāda acīga dabas vērotāja iemūžināja brīdi, kad briežu bars šķērso Gauju Siguldas novadā pie Krimuldas baznīcas.
Jāpiebilst, ka nākamās nedēļas otrajā pusē upes šāda šķērsošana varētu kļūt krietni grūtāka, jo meteorologi no ceturtdienas prognozē strauju gaisa temperatūras pazemināšanos. Piemēram, naktī uz sestdienu Siguldas pusē nāksies rēķināties pat ar -17 grādu spelgoni.