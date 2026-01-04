Uzvaras parka slēpošanas trase.
Sabiedrība
Šodien 12:16
Uzvaras parka slēpošanas trase papildināta arī ar mākslīgo sniegu
Rīgā, Uzvaras parkā atvērtā slēpošanas trase ir papildināta arī ar mākslīgo sniegu un ievilkta špūre klasiskajam solim, informēja Uzvaras parka trases uzturētājs.
Atvērts arī slēpošanas inventāra nomas punkts. Inventāra noma trasē pieejama no plkst. 10 līdz 21. Pieaugušajiem slēpošanas inventārs maksā 5 eiro stundā, bērniem - 4 eiro stundā.
Slēpošanas trase darbosies katru dienu no plkst. 10 līdz 21, kamēr to ļaus laikapstākļi.