Rīgā beigs darboties Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš.
Sabiedrība
Šodien 09:54
Šodien Rīgā pēdējo dienu darbosies Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš
Kā iepriekš informēja uzņēmumā "Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš", tirdziņš darbojās no 28. novembra, apmeklētājiem piedāvājot Latvijas mājražotāju un amatnieku darinājumus, plašu kultūras programmu, kā arī iespēju svētku gaisotnē baudīt dažādus ēdienus un dzērienus
Tirdziņā bija iespēja satikt Ziemassvētku vecīti un rūķus, vizināties karuselī, doties izjādēs ar ponijiem, apskatīt aitas, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās.
Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš darbojas 25 gadus.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš" reģistrēta 2001. gadā. Uzņēmums pērn strādājis ar 354 000 eiro apgrozījumu un 85 590 eiro peļņu. Uzņēmums pilnībā pieder Andrim Kreisleram.