Leģendārais komponistts Boriss Rezņiks devās mūžībā 31. decembrī.
Šodien 18:27
Atvadīšanās no leģendārā komponista Borisa Rezņika notiks ceturtdien
Atvadīšanās no leģendārā komponista Borisa Rezņika (1947-2025) notiks ceturtdien, 8. janvārī, plkst. 14.00 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.
Tuvinieki lūdz neņemt līdzi vainagus un puķu pušķus. Komponists un grupas "Eolika" dibinātājs Boriss Rezņiks devās mūžībā 2025. gada 31. decembrī. Rezņiks ir autors vairāk nekā 100 dziesmām, kas kļuvušas par neatņemamu Latvijas estrādes mūzikas zelta fondu. Viņa radīto skaņdarbu vidū ir tādi tautā iemīļoti un paaudzēs zināmi hiti kā "Pasaule, pasaulīt", "Tu smējies sapnī", "Es neesmu Džeina Fonda" un daudzi citi.
Mūziķis bija grupas "Eolika" dvēsele un virzītājspēks, ar savu radošo darbību gadu desmitiem iedvesmojot klausītājus.