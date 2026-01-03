Dzeltenais brīdinājums: Ādažu novadā var applūst zemākās vietas
foto: LVĢMC
LVĢMC norāda, ka tuvākajās dienās upēs turpināsies noteces samazināšanās, un turpināsies ledus veidošanās.
Dzeltenais brīdinājums: Ādažu novadā var applūst zemākās vietas

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) brīdina: saistībā ar vižņu sablīvēšanos Gaujā Ādažu novadā var applūst zemākās vietas.

"Gaujas lejtecē turpinās bieža vižņu iešana, paaugstinās ūdenslīmenis. Gaidāma zemāko vietu applūšana," norāda LVĢMC, izsludinot dzelteno laikapstākļu brīdinājumu. Kā norāda sinoptiķi, brīdinājums spēkā no 3. janvāra plkst. 15.00 līdz 5. janvāra plkst. 11.00.

foto: Ekrānuzņēmums
Ādažu novadā izsludināts dzeltenais laikapstākļu brīdinājums.
LVĢMC norāda, ka tuvākajās dienās upēs turpināsies noteces samazināšanās, un turpināsies ledus veidošanās. Snigšanas laikā upēs veidosies sniega putra. Naktī uz svētdienu sals pastiprināsies, tā ietekmē pastiprināsies ledus veidošanās, nostiprināsies ledus sega. Ledus veidošanās laikā atsevišķos upju posmos krasi svārstīsies ūdenslīmenis. 

Pļaviņu ūdenskrātuvē turpināsies ledus veidošanās process, ledus un vižņi turpinās nākt no upes augšteces posmiem, kas veicinās ledus segas kustēšanos, stumšanos, un turpināsies ledus blīvēšanās Pļaviņu ūdenskrātuves augštecē un augšpus tai, turpinās paaugstināties ūdenslīmenis Zeļķos, gaidāma ūdenslīmeņa paaugstināšanās arī Jēkabpilī. 

