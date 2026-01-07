Bezvēsts bijusi sieviete atradusies.
112
Šodien 16:38
Atradusies sieviete, kura pazuda pēc ceļojuma uz Milānu
Bezvēsts prombūtnē bijusī sieviete, kura pēdējp reizi par sevi ziņu deva Jaunagadā, ir atradusies sveika un vesela.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas iepriekš meklēja bezvēsts prombūtnē esošu 1959. gadā dzimušu sievieti, kura pēdējo reizi sazinājās ar radiniekiem 2025. gada 31. decembrī.
Policijas rīcībā bija informācija, ka sieviete 2025. gada 25. decembrī devās uz Neapoli, Itālijā un 28. decembrī ar vilcienu devās uz Milānu, kur atradās lidostā Malpensa.