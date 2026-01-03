Prokuratūra prasa piespriest divu gadu cietumsodu viltus nodokļu inspektoram; apsūdzētais no Vācijas atbrauca uz Latviju, lai iesaistītos nelegālās darbībās
Prokuratūra rosinājusi piespriest divu gadu cietumsodu kādam vīrietim, kurš krāpšanas nolūkā uzdevās par viltus nodokļu inspektoru, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.
Austrumlatgales prokuratūra vienošanās procesa kārtībā tiesai nosūtīja krimināllietu personas apsūdzībā par krāpšanu organizētā grupā. Ar apsūdzēto noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, kuru vēl jāapstiprina tiesai. Saskaņā ar noslēgto vienošanos prokurors lūdz tiesai apsūdzētajam piespriest divus gadus ilgu cietumsodu.
Apsūdzētais, atsaucoties kādas personas piedāvājumam, no Vācijas atbrauca uz Latviju, tādā veidā iesaistoties organizētas grupas darbībā, kas bija izveidota nolūkā izdarīt krāpšanas.
Krāpšanās bija iesaistītas vismaz četras personas, kuras, atbilstoši iepriekš veiktajai lomu sadalei, katra pildīja savu lomu.
Apsūdzētā uzdevums organizētajā grupā bija uzdoties par nodokļu inspektoru Dmitriju, tādējādi maldinot, lai ar viltu iegūtu cietušo naudas līdzekļus, un, atbilstoši organizētās grupas vadītāja norādījumiem, vest tos nodot citam organizētās grupas loceklim. Par to apsūdzētajam bija apsolīts samaksāt 5% no nogādātās naudas summas.
Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, viens no organizētās grupas dalībniekiem, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, 2025. gada augustā vairākkārt zvanīja cietušajam un ar viltu, maldinot sniedza viņam apzināti nepatiesas ziņas par to, ka skaidru naudu glabāt mājās ir nelikumīgi, tā ir jādeklarē, pretējā gadījumā tiks sākts kriminālprocess un pie viņa veikta kratīšana, un visa skaidrā nauda izņemta.
Cietušais paskaidroja, ka viņš glabā mājās skaidru naudu. Zvanītājs cietušajam norādīja, ka pie viņa pēc naudas ieradīsies vīrietis vārdā Dmitrijs, kurš nosauks paroli, un ka šim cilvēkam ir jāatdod deklarēšanai visa skaidrā nauda, kas glabājas mājās.
Tika lūgts nosaukt dzīvesvietas adresi, personas kodu, mājas kāpņu telpas durvju kodu. Cietušais noticēja teiktajam un, būdams maldināts par nepieciešamību deklarēt skaidro naudu, kas glabājās mājās, piekrita nodot to personai, kas ieradīsies pie viņa.
Cietušais nodeva apsūdzētajam rokās iepriekš sagatavoto naudu - 4260 eiro.
No cietušā saņemto maisiņu ar izkrāpto naudu apsūdzētais ielika somiņā un ar taksometru devās prom no notikuma vietas, lai šo naudu nodotu citam organizētās grupas dalībniekam.
Uz šosejas automašīnu apturēja policija un apsūdzēto nogādāja policijas iecirknī, kur izkrāpto naudu izņēma. Lieta noslēgtās vienošanās apstiprināšanai nosūtīta Latgales rajona tiesai.