Ventspils slimnīcā sagaidīts šā gada pirmais mazulis
Ceturtdien, 1. janvārī, Ventspils slimnīcas Dzemdību nodaļā tika sagaidīts šī gada pirmais mazulītis – meitenīte Margarita.
Ventspilnieku ģimenei šis ir jau ceturtais bērniņš. Mājās Margaritu gaida brālis un divas māsas, un visi ģimenes bērni ir nākuši pasaulē tieši Ventspils slimnīcā.
Meitenītes nākšanu pasaulē palīdzēja sagaidīt pieredzējusī vecmāte Aija Ziemele un ginekoloģe, dzemdību speciāliste Dr. Inese Gračova.
Ventspils slimnīcu kā vietu, kur sagaidīt savu atvasīti, izvēlas ne tikai topošie vecāki no Ventspils un novada, bet arī no citām tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām. Ventspils Dzemdību nodaļa lepojas ar modernām, labiekārtotām palātām ar ziedu motīviem, kā arī ģimenes un paaugstināta komforta palātām ar divguļamām gultām un citām ērtībām.
Ģimenēm, kurās aug vismaz divi bērniņi, nākamo bērniņu slimnīca piedāvā sagaidīt paaugstināta komforta palātā bez maksas.
Ventspils slimnīcā novēl kuplajai ģimenei stipru veselību, izturību un daudz mīlestības!