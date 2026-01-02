Rīgā naktī debesis klās mākoņi, kas palaikam nesīs snigšanu.
Sabiedrība
Šodien 15:12
Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā gaidāma snigšana
Naktī uz sestdienu debesis virs Latvijas klās mākoņi, kas daudzviet nesīs sniegu, piekrastē arī slapju sniegu, liecina sinoptiķu prognozes.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē vējš būs stiprāks, un, pūšot no dienvidrietumiem, brāzmās sasniegs 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs 0 līdz -3 grādi.
Rīgā naktī debesis klās mākoņi, kas palaikam nesīs snigšanu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs 0 līdz -1 grāds.