Indijas ceļotājiem nokļūt Latvijā būs vēl vieglāk! "Air India" plašāk sadarbosies ar "airBaltic"
Jauna līguma ietvaros lidsabiedrība "Air India" paplašina sadarbību ar "airBaltic", piedāvājot vēl ērtāku ceļošanu starp Indiju un Latviju.
"Air India" šonedēļ paziņoja par jauna līguma ("codeshare") noslēgšanu ar Latvijas nacionālo aviokompāniju "airBaltic". Šī sadarbība palīdzēšot "stiprināt aviokompānijas klātbūtni Eiropā un padarīt Baltijas reģionu pieejamāku Indijas ceļotājiem", teikts oficiālajā paziņojumā.
Saskaņā ar "codeshare" vienošanos "Air India" ir sākusi izvietot savu “AI” kodu uz "airBaltic" veiktajiem reisiem starp Rīgu un vairākiem nozīmīgiem Eiropas mezgliem, kurus apkalpo arī "Air India".
Tie ietver Amsterdamu, Parīzi, Frankfurti, Kopenhāgenu, Milānu, Vīni, Cīrihi un Londonu. Šī vienošanās ļauj pasažieriem ceļot starp Indiju un Latviju ar vienu "Air India" biļeti, nodrošinot ērtus un vienmērīgus savienojumus.
Kopš privatizācijas 2022. gadā "Air India" ir strauji paplašinājusi savu globālo maršrutu tīklu. Aviokompānijai šobrīd ir 24 "codeshare" partnerības un gandrīz 100 "interline" vienošanās, nodrošinot piekļuvi vairāk nekā 800 galamērķiem visā pasaulē.