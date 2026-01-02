1. janvārī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši četri cilvēki
Gada pirmajā dienā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši četri cilvēki, ziņo Valsts policija.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 73 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem Rīgas reģionā - 40, Zemgalē - seši, Latgalē - 15, Vidzemē - pieci, bet Kurzemē - septiņi.
Negadījumos Rīgas reģionā cietis viens cilvēks. Tāds pats cietušo skaits bija Kurzemē, savukārt Zemgalē ceļu satiksmes negadījumos cietuši divi gājēji.
Gada pirmajā dienā pie stūres reibumā pieķerti deviņi šoferi
Rīgas reģionā alkohola reibumā pie transportlīdzekļa stūres sēdies viens autovadītājs, Zemgalē - divi, Vidzemē - divi, Kurzemē - viens, savukārt Latgalē - trīs.
Divu transportlīdzekļu vadītāju organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles, tāpēc viņi tiks cauri ar administratīvo atbildību, bet pārējiem tiks piemērota kriminālatbildība.
Četriem vadītājiem transportlīdzekļi tiks konfiscēti, bet no trijiem piedzīs to vērtību.
Ceļu satiksmes jomā aizvadītajā diennaktī kopumā pieņemti 285 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 58 par ātruma pārsniegšanu un 29 par agresīvu braukšanu.